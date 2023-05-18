Siyasette devletin imkanlarıyla haksız rekabet

AKP’li bakanlar milletvekili seçildiler ama istifa etmediler, devlet gücüyle Erdoğan için propaganda yapıyorlar. Aynı anda bakan ve vekil olunamıyor ama yasayı da takmıyorlar.

Veli TOPRAK

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Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile 15 bakan milletvekili seçildikleri halde istifa etmediler. Yasal mevzuat gereği hem bakan hem de vekil olunamıyor ama yasayı da umursamıyorlar. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için tam gaz AKP propagandasına devam ediyorlar.

YEMİN ETMEYECEKLER

İstanbul milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her gün parti faaliyetinde bulunuyor. İdare hukukçusu Prof. Metin Günday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine kadar bakanların görevlerinde kalmamaları gerektiğini belirterek, “İstifa etmeliler, seçim döneminde bakanlık imkanlarını kullanmaları yasal ve etik değil'' dedi.

Önümüzdeki hafta başında Meclis toplanarak vekiller yemin edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakan olan kişi eğer vekil ise görevi bitiyor. Kendi getirdikleri kurallara bile uymuyorlar, şu an tam tersi bir durum yaşanıyor. AKP'de bazı isimler, “Bakanlar göreve devam etmek için bir müddet milletvekili yemini etmeyebilir” görüşünü dile getiriyor.

Bakanlar istifa ederse, yeni atamayı Erdoğan yapacak. İkinci turda Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu kazanırsa, yeni bakanlar koltuklarında 15-20 gün kalabilecekler. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi Bakanı Mustafa Varank Bursa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.

SEÇİM YARIŞINDA BAKANLIK GÜCÜ

■ Erdoğan'ın bakanları, seçim sürecinde istifa etmedikleri için tartışma konusu oldular. Murat Kurum önceki gün AKP Şile, Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Soylu da AKP Kağıthane, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer ilçe başkanlıklarında seçim çalışması yaptı.