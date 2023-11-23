Malatya’da 3 dakika arayla korkutan depremler (Son depremler)

Malatya Battalgazi saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Battalgazi'de saat 17.49'da 4.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremleri hisseden vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Depremler Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 17.46’da yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem 5.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

İKİNCİ DEPREM OLDU

Bu depremden dakikalar sonra bir deprem daha oldu. Battalgazi’de saat 17.49’da yerin 6.3 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

KANDİLLİ: DEPREMLER 5.3 VE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, saat 17.46’da Adıyaman Sincik’te saat 5.3 büyüklüğünde, saat 17.49’da da Malatya Battalgazi’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.

Üç dakika arayla meydana gelen depremler Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedildi.

ADIYAMAN’DA DA DEPREM

Adıyaman Sincik’te saat 18.54’te yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Sincik’teki depremin 3.4 büyüklüğünde ve yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

BAKAN ÖZHASEKİ DEPREM BÖLGESİNDE

Adıyaman’da bazı vatandaşların evlerinden çıktığı, sokakta toplandığı görüldü. Bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman Valiliği önünde vatandaşlarla görüştü, şu an kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, an itibariyle ilçelerin durumuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

AFAD: BÖLGEDEKİ AĞIR HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRMEYİN

AFAD, ‘Dikkat’ başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyardı. AFAD’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

* “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir.

* Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından, depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, şunları belirtti:

* “Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

* Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

“EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE”

AFAD, depremlerle ilgili açıklamasında “Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri yer aldı.

BAKAN KOCA: AMBULANS EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, şunları söyledi:

* “Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

VALİ YAZICI: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, “Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İlginizi Çekebilir 6 Şubat depremleri 960 öğretmeni hayattan kopardı