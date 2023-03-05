Şanlıurfa’da ağır hasarlı 7 katlı bir bina çöktü, yaralılar var
Şanlıurfa'da 7 katlı olduğu belirtilen ağır hasarlı bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan denetimde ağır hasarlı olduğu belirlenen Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bina, bugün saat 15.40 sıralarında büyük gürültüyle çöktü.
Kentte paniğe yol açan çökmenin ardından bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA-DHA)