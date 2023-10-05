Son dakika… Ankara’da madende göçük

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçük sonucunda 15 maden işçisi yaralandı.

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Ankara’da Hırkatepe Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağında, saat 11.00 sularında göçük yaşandı. Göçük nedeniyle madende çalışan 15 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, hemen ambulanslarla Beypazarı ve Ankara’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yılmaz, işçilerin durumunun ilk incelemelere göre hayati tehlikelerinin olmadığını ve göçük nedeniyle galeri içerisindeki hava basıncından kaynaklanan yaralanmaların olduğunu belirtti. İç kanama ve kırık gibi riskler için işçilerin gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi’nde yer alan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sonucu oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisinin hafif şekilde yaralandığı, bunlardan 3 işçinin hastanede gözlem altında tutulduğu bildirildi. (DHA)

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