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Antalya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 16.16'da merkezüssü Antalya Gazipaşa açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yayınlanma: 16:34 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Antalya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa açıklarında saat 16.16’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

azipaşa’ya 99,07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor…

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