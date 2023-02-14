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Haluk Levent kaza geçirdi

AHBAP Derneği'nin kurucusu müzisyen Haluk Levent Hatay'dan depremin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yayınlanma: 13:39 - 14 Şubat 2023 Güncellenme:
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Haluk Levent kaza geçirdi

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Haluk Levent kaza trafik trafik kazası
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