İstanbul’da korkutan yangın, 4 binaya daha sıçradı

İstanbul Ataşehir'de bir spor salonunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki 4 binaya daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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Ataşehir Barbaros Mahallesi Kent Sokak’ta bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın saat 11.45 sıralarında Barbaros Mahallesi Kent Sokak’ta bulunan iki katlı bir spor salonunda başladı. İddiaya göre yangın rüzgarın da etkisiyle kısa süre de büyüyerek çevrede bulunan 4 binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye’den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yerden ve merdiven araçları yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangında, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekipler çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliğini aldı. Yangın dron ile havadan görüntülenirken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)