Romanlardan Kılıçdaroğlu’na destek

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan Roman vatandaşlar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek vereceklerini açıkladı. Güzel Parti Genel Sekreteri ve İzmir İl Başkanı Cafer Heptepe, “Türkiye genelindeki en az 8.5 milyon Roman halkı olarak 21 yıldır iktidarda kalan mevcut hükümetin samimi bir şekilde yönetmediğini biliyoruz” dedi.

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İzmir'in CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, Roman vatandaşlara, “Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte Cumhurbaşkanı yapalım” çağrısına destek geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan Roman vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı.

Güzel Parti Genel Sekreteri ve İzmir İl Başkanı Cafer Heptepe, “Türkiye genelindeki en az 8.5 milyon Roman halkı olarak 21 yıldır iktidarda kalan mevcut hükümetin samimi bir şekilde yönetmediğini biliyoruz” diye konuştu.

Romanların destek açıklamasında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, “Sizin haklarınızı en iyi şekilde koruyacağına inandığımız, dürüst, namuslu, şerefli bir Cumhurbaşkanı adayımız var. Geliyor, 28'inde Türkiye'yi yönetmeye geliyor. Romanların yanında olmaya geliyor” dedi.

HEPTEPE: KILIÇDAROĞLU'NA SÖZ VERİYORUZ

Güzel Parti Genel Sekreteri ve İzmir İl Başkanı Cafer Heptepe, yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verdiklerini belirtti. Roman vatandaşları sandıklara sahip çıkmaya da davet eden Heptepe şöyle konuştu:

“Güzel Parti İl Yönetiminin almış olduğu karar neticesinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Güzel Parti ailesi olarak desteklemeyi sizlerin huzurunda beyan ediyoruz. Türkiye genelindeki en az 8.5 milyon Roman halkı olarak 21 yıldır iktidarda kalan mevcut hükümetin samimi bir şekilde yönetmediğini biliyoruz.

100 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi 100 yıl sonra adı Kemal olan temiz ve liyakatli Cumhurbaşkanı adayımızın kazanacağına tamamen inanıyoruz. Roman akrabalarımızı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.

Bu kararı almamızdaki en önemli sebeplerinden biri Suriyeli sığınmacıların, biz Roman kardeşlerimizin ekmeğine paydaş olması. Biz Güzel Parti ailesi olarak Roman halkının sonuna kadar destekçisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, gerekeni yapacağımıza söz veriyoruz. Varız, varolacağız.”

BATUR: BİZE ONUR VE GÜÇ VERDİNİZ

Romanların Kılıçdaroğlu'na destek sözü verdiği, ‘Romanların Gururu Kılıçdaroğlu’ pankartları açılan yoğun katılımlı destek açıklamasında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her zaman Roman vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Batur, “Güzel Parti'nin açıklaması bize onur ve güç verdi. Roman kardeşlerimizle her zaman yan yanayız. Hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Sadece yerel yönetici olarak değil, aynı zamanda ben sizin kardeşinizim, ağabeyinizim. Sizlerin sorunlarını en yakından bilen kişiyim. Önümüzdeki seçimde Ege Mahallesi, Hilal, Güney, Yenişehir ve tüm Roman mahallelerimizde oyların artacağını biliyorum. Sizin haklarınızı en iyi şekilde koruyacağına inandığımız, dürüst, namuslu, şerefli bir Cumhurbaşkanı adayımız var. Romanların yanında olmaya geliyor. Hep beraber bu güzel insanı cumhurbaşkanı yapmamız lazım, hep beraber olmamız lazım. Yerel yöneticiler yanınızda; Tunç Soyer Başkan da Konak Belediye Başkanı olarak ben de her zaman sizin yanınızdayız. Problemlerinizi çözmek için sahadayız. Bundan sonra da beraberiz” dedi.

ASLANOĞLU: EŞİT YURTTAŞLIK MÜCADELESİNİ HEP BİRLİKTE VERECEĞİZ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da birleşe birleşe kazanacaklarının altını çizdiği konuşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Karar Ver” çağrısına uyarak karar verdiklerini belirttiği Roman vatandaşlara “Hoş geldiniz” diyerek şunları söyledi:

“Hepiniz Halil İbrahim sofrasına hoş geldiniz. Bundan sonra eşit yurttaşlık mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Açlıkla, yoksullukla mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Bundan sonra birleşe birleşe kazanacağız. Az kaldı. Sizlerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Size söz, baharlar gelecek, Kemal Kılıçdaroğlu verdiği hiçbir sözden geri dönmeyecek.”

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