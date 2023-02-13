Kılıçdaroğlu, SPK’nın önüne gitti: Soyguna izin vermeyeceğiz

Deprem bölgesinden döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kurul önüne gitti. SPK başkanını istifaya çağıran Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Soyguna izin vermeyeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği illeri ziyaretinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu’na gideceğini duyurmuştu.

Beraberindeki heyetle birlikte bugün kurulun önüne giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, SPK başkanını istifaya çağırarak “Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Soyguna izin vermeyeceğiz” dedi.

“SAYIN BAŞKAN SARAYDAN İZİN ALAMADI”

Kılıçdaroğlu kurul önünde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deprem bölgesine gitmeden önce SPK'ya geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğinin ayrıntılarını sayın başkandan öğreneceğimi ifade etmiştim. Deprem bölgesinden dün gece yarısı döndüm. Bugün sabahleyin buradayım. Önce sayın Başkan görüşecek diye aldılar ama sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı.

“DAHA ENKAZ ALTINDA İNSDANLAR YATARKEN…”

Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına asla ve asla izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem!

Ayrıntılar geliyor…

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