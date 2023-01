Kılıçdaroğlu’dan SADAT’a çok sert yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuk olduğu TV programına bant reklam veren SADAT'a ağır ifadeler içeren bir yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin tarihiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim” açıklaması siyaset arenasında hareketliliğe neden oldu. MHP ve HDP’den sonra gözler TBMM’de CHP’nin grup toplantısına çevrildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilk bölümünde SADAT yetkililerine seslendi.

– Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Resimdeki mesaj net. ‘Sizin için geleceğiz diyorlar.’ Benim için geleceklermiş. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar büyük bir resmin parçası. Arkasında tek bir şey var. Para, doymayacakları kadar para. Doymadıkları, halkımızdan elde ettikleri para. Bilmedikleri bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez.

– Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapıya seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, çakallar… Siz mi beni korkutacaksınız. Sizin önünüz diz çökmektense ayak kalıp ölmeyi tercih ederim.

YARIN SABAH FİYATLARIN NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYR

Kılıçdaroğlu’nun diğer açıklamalarından satır başları ise şöyle:

– Hangi sorunun nasıl çözüleceğinin en iyi bilen partinin CHP olduğunu artık herkes biliyor. Türkiye’de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Yaşadıkları ıstıraptan kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, getireceğiz ve getireceğiz.

– Türkiye güçlü bir ülke, beraber çalıştığımız süre içinde sorunları bize aktardığınız zaman her sorununuzu not alıyoruz. İşin uzmanlarıyla beraber oturuyoruz, tartışıyoruz. Ürettiğimiz çözümler masabaşı çözümler değil, sahadan elde ettiğimiz verilerden de yola çıkarak ürettiğimiz çözümler.

– Vatandaş ekonomide istikrar bekliyor. Yarın sabah fiyatların ne olacağını kimse bilmiyor. Maaşına zam yapıyorsunuz; peynire, ete, soğana daha yüksek zam yapıyorsunuz. Ev kiraları da çok yüksek.

SARAY’DA ELEKTRİK KESİLMEZ

– Buradan bütün vatandaşlarıma söz veriyorum: Geliri olmayan hiçbir evin elektriği, suyu kesilmeyecek. İktidar sahipleri veremezler. Çünkü Saray’da elektrik, su kesilmez, doğalgaz sorunu yoktur.

– Vatandaş emeğinin karşılığını istiyor. Eşitlik, hak, adalet istiyor. Torpilin yoksa kamuda iş bulamazsın. Bu artık toplumun her kesimine yerleşmiş temel bir kural halinde.

– SMA’lı çocuk sahibi olan annelere de sesleniyorum. Sizin için de “Az kaldı” diyorum. Hiç meraklanmayın. Çocuklarınız SGK tarafından tedavi edilecek. Onların yaşaması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

MEMUR TEOMAN GİBİ ÇALIŞACAKLAR

– Vatandaşlarımız sınırlarımızın korunmasını istiyorlar. Mafya geliyor, Türkiye’de hesaplaşıyorlar. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Bize fotoroman Süleymanlar değil, Teoman memurlara (Reza Zarrab'ın Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye sahte belgelerle altın sokmaya çalıştığını fark edip tutanak tutan gümrük memuru) ihtiyacımız var. Memur Teomanların sayısını arttıracağız. Bütün memurlar, memur Teoman gibi çalışacaklar.

KÖY OKULLARI AÇILACAK

– Eğitim sisteminden her ailenin şikayeti var biliyorum. Denizli’de bir öğretmen “100 bin öğretmen alabilecek misiniz?” diye sordu. Ona söz verdim. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Sadece 100 bin değil, köy okullarını açtıktan sonra 100 bin öğretmen daha atayacağız. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak.

– Küçük tasarruf sahiplerini koruyup borsayı yeniden yapılandıracağız. Yolsuzlukları önleyeceğiz ve TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız. Bizim iktidarımızda yolsuzluklar tarihe karışacak. KİT kanunda sözleşmeli personelin de kadroya alınması lazım. Bilim insanlarına ihtiyacımız var, onların da kadroya alınması lazım.