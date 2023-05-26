Özdağ’dan komünistten yemek alan ülkücü fotoğraflı birlik mesajı

Türkiye’de kutuplaşmanın zirveye çıktığı bir dönemin yaşandığını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, depremde Türkiye Komünist Partisi (TKP) kriz masasındaki aşevinden yemek alan ülkücü gencin fotoğrafını hatırlatıp, Türk Milleti’nin her zaman birlikteliğini korumayı bildiğini vurguladı.

Ahmet KAYA

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda Türkiye'deki kutuplaşmayla ilgili bir soruyu cevaplandırırken, ülkenin tarihinde bu tür düşmanlıkların olduğu dönemleri daha önce de geçirdiğini belirterek, “Bu tür dönemler neticede Türkiye'ye hayırlı sonuçlar doğurmadı” dedi.

1957-1960 arasında köylerde kahvelerin, mezarlıkların ayrılmaya başlandığını anımsatan Özdağ, “Sonunda Türkiye bir askeri müdahaleye sürüklendi” diye konuştu. Özdağ, yine 12 Eylül öncesinde de benzer durumların yaşandığını dile getirdi.

TKP AŞEVİNDEN YEMEK ALAN ÜLKÜCÜYÜ HATIRLATTI

Konuşmasında, Türk Milleti'nin her zaman bir bütün olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Özdağ, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde sosyal medyada gündem olan TKP aşevinden yemek alan Ülkü Ocakları'na mensup bir gencin fotoğrafını hatırlatarak şunları söyledi:

“KARDEŞİM BİZ BİR MİLLETİZ”

“6 şubat depremi göstermiştir ki, Türk Milleti birdir ve bütündür. Yani Komünist Partisi'nin kurmuş olduğu aşhaneye Ülkü Ocaklı genç gidip yemek için sıraya giriyorsa ve sıra kendisine geldiği zaman Komünist Partili genç, Ülkü Ocaklı gencin tabağına yemek uzatıyorsa, kardeşim biz bir milletiz. Bu birlikteliğimiz siyasetin üstünde. Nerede? Depremde, felakette.”

ANTAKYA’DA ÇEKİLEN FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULMUŞTU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türk Milleti'nin birlikteliğine örnek gösterdiği fotoğraf, Antakya'da TKP'nin kurduğu aşevi standına giderek yemek alan ve üzerinde, deprem bölgesindeki insanlara destek olmak için Hatay'da bulunan Ülkü Ocakları Finike teşkilatına mensup bir gencin yemek aldığı sırada çekilmiş ve sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum almıştı.

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