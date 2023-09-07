Soylu, Kılıçdaroğlu’na 40 bin TL ödeyecek
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, CHP liderinin, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’ya açtığı davayı kazandığını duyurdu. Mahkeme Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na 40 bin TL'lik ödemesine hükmetti...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında ‘Şerefsiz' ifadelerini kullanan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya açtığı davayı kazandı.
Dava haberini Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Twitter hesabından duyurdu.
“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”
Paylaşımında “Süleyman Soylu’dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk..” diyen Çelik şunları kaydetti:
“18.11.2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ₺ Tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz…“