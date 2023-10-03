Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı ziyaret etti
Eski İçişleri Bakan ve Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti. Ziyareti Bakan Yerlikaya X hesabından "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" notuyla paylaştı
Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen terör saldırı sonrası AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu , komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
Sürpriz ziyareti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ziyarette çekilen fotoğrafla paylaştı.