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Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı ziyaret etti

Eski İçişleri Bakan ve Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti. Ziyareti Bakan Yerlikaya X hesabından "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" notuyla paylaştı

Yayınlanma: 14:39 - 03 Ekim 2023 Güncellenme:
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Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı ziyaret etti

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen terör saldırı sonrası AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu , komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Sürpriz ziyareti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ziyarette çekilen fotoğrafla paylaştı.

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