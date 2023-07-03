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Sultangazi’de orman yangını

Sultangazi, Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Havadan da müdahale edilen yangın söndürüldü. 

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Sultangazi’de orman yangını

Sultangazi, Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Havadan da müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın, saat 15.45’te Hacı Bektaş-ı Veli Kent ormanında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de destek vermesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. (DHA)

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