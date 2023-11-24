Tanıklar teşhis etti: Cezayı yedi… Uyuşturucu baronunun damadı çıktı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerle birlikte yol kesip seyahat eden sivil ve askerleri kaçıran Cengiz Uğurlayan ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyarbakır Lice'de yol kesen teröristlerle birlikte 4 askeri kaçırıp kırsal alanda hapseden, sonrasında HDP'li heyete teslim edilmelerinde rol aldığı belirlenen terörist işbirlikçisi Cengiz Uğurlayan'ın davası Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

7 yıldan beri tutuklu yargılandığını belirten sanık suçlamaları kabul etmedi ve köyde husumetli olduğu kişilerin kendisine iftira attığını iddia etti.

GSM şirketinde onarım görevlisiyken yol kesilerek alıkonulan M.Y sanığı teşhis ederek, “Baz istasyonlarımız yakıldığı için onarıma giderken yolumuzu kesip el ve gözlerimizi bağladılar. Bizi kaçıran kişi Cengiz'di. 9 kişiydik, bizi mağaradaki teröristlere teslim etti. Serbest bırakılırken de bizi tekrar Cengiz'e teslim ettiler” dedi.

Oto kiralamacı İ.E ise, “Benden iki günlüğüne araç kiraladılar. Araç geri gelmeyince GPS'den takip ettim ve Hazro'da Cengiz'in köyünde park halinde buldum. Cengiz yanıma gelip ‘10 bin lira verirsen alabilirsin' dedi. Ben geri döndüm. Sonra haber yollayıp gel al dediler. İkinci gittiğimde Cengiz'in babası geldi ve ‘Cengiz ne derse o olur. Bekle gelmeden aracı veremeyiz' dedi. Ben de savcılığa şikâyete gittim. Sonra jandarma arayıp ‘Gel aracını al' dediler. Köyde herkes Cengiz'den korkuyordu” dedi.

EL, AYAK VE GÖZLERİMİZİ BAĞLADILAR

Kaçırılan astsubay H.Ö, “Bingöl'e görev yerime astsubay arkadaşım U.S ile giderken yol kesip bizi kaçırdılar. Yolda kalabalığı görünce geri kaçmaya çalışırken panikle kaza yaptık. Sonra araçtan inip yaya kaçarken teröristler bizi kovaladı. El, ayak ve gözlerimizi bağlayıp 12 saat boyunca döverek hakaret ettiler. Sonra bizi HDP'li heyete teslim ettiler, onlar da bizi kaymakama teslim etti” diye konuştu. Kaçırılan Uzman Çavuş M.D, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “En ağır biçimde cezalandırılsın” dedi.

GATA'DA TEDAVİ GÖRDÜM PSİKOLOJİM BOZULDU

Jandarma özel harekât taburunda görevli asker A.A da psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, “Her ifade verirken olay anını yaşıyorum. GATA'da uzun süre psikolojik tedavi gördüm ve sonrasında ‘Askerlik vazifesi yapamaz' raporu verdiler. Malulen emekliye sevk edildim ama bana halen maaş bağlanmadı. Fiziki işkence ettiler, hakaret ettiler. Arabamı ateşe verdiler. İçindeki bilgisayar ile telefonum yandı. Silahımı, eşimin altınlarını gasp ettiler. Bizi dağlarda gezdirdiler. İHA'lardan korkup bizi HDP'li heyete teslim ettiler. Mesleğimden, üniformamdan oldum. Bundan büyük yıkım ve zarar olabilir mi?” dedi.

TERÖRİSTLER DE TEŞHİS ETTİ SİLAHLI MİLİS YAPILANMASINDA

Mağdur O.A ise jandarmada zırhlı araç şoförü olduğunu, mayın patlatılınca arama köpeğinin yaralandığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

TEDAŞ'da elektrik teknisyeni olan A.İ.E de kuruma ait aracın yol kesilerek yakıldığını söyledi. Fırıncılık yapan ve jandarma karakoluna ekmek taşırken aracı yakılan, parasına ve eşyalarına el konulan T.Z'de şikayetçi oldu.

Zırhlı aracı mayınlı saldırıya uğrayan Lice İlçe Jandarma Komutanı H.G de şikayetçi oldu. Tanık olarak dinlenen iki terörist de ifadelerinde Cengiz Uğurlayan'ın terör örgütünün silahlı milis yapılanmasında yer aldığını ve sıklıkla bölgedeki üst düzey teröristlerle görüştüğünü, gizliğini sağlamak için de Bozo kod adını kullandığını belirttiler.

UYUŞTURUCU BARONUNUN DAMADI ÇIKTI

3 gizli tanık da sanığı fotoğrafından teşhis ederek, şöyle konuştu:

-Silahlı milistir. Bölgede uyuşturucu ekenlerden vergi adı altında topladığı paraları örgütün sözde maliye birimindeki teröriste teslim eder. Teröristlerin de çok güvenliği biridir. Yol kesip teröristlerle birlikte çok sayıda kamu görevlisini kaçırmıştır.

-Güvenlik güçlerinin anlık operasyonlarında hedef şaşırtmak için askerlere ateş açıp teröristlere zaman kazandırıp kaçmalarını sağlamıştır. Örgüte karşı kişilerin kaçırılıp sözde yargılamasında ve bu kişilere ceza kesilmesinde aktif rol alıyordu. Uyuşturucu baronu Mehmet Şah B.'nin damadıdır.

-Mehmet Şah köye ilk olarak uyuşturucuyu getirip köylülere ektirdi. Sonra damadı Cengiz aracılığıyla topladığı uyuşturucu paralarını örgüte gönderiyordu. Para vermek istemeyenler tehdit ediliyordu.

-Ömer ve oğlu Musa, 4 PKK'lıyı güvenlik güçlerine ihbar ettiği için Cengiz'in de yardımıyla PKK'lılar tarafından infaz edildiler.

-Cengiz kendisi de uyuşturucu ekimi ve ticareti yapıyor. Bir kardeşi dağ kadrosunda, diğeri cezaevindedir. Cengiz Hazro'nun Çiftçibahçe Köyünde, kayınbabası Mehmet Şah Lice'nin Bağlan Köyünde örgütün sorumlusudur.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 23 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme sanık Cengiz Uğurlayan'ın Bozo kod adıyla örgütün hiyerarşisi içinde örgüt adına birçok eyleme katıldığını, teşhis eden tanıkların birbiriyle uyumlu ifadeleri dikkate alındığında sanığın çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren örgütsel eylem ve faaliyetlerde bulunduğu suçunun sabit olduğunu belirtti.

Mahkeme, sanık Cengiz Uğurlayan'ı “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Yol kesip 7 kişiyi kaçırdığı için “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan 23 yıl 3 ay hapisle cezalandırıp hükmen tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verdi.