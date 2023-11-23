Tekne ters döndü, babasını yüzerek kıyıya çıkardı ama…

Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alan Bafa gölünde balıkçılık yapan Sabri Efe ile oğlu Orçun Efe, tekne ile ağları toplamak için göle açıldı. Tekne alabora oldu. Orçun yüzerek kıyıya çıkarken beraberinde baygın babasını da taşıdı ancak onu hayatta tutmayı başaramadı.

Yaşar ANTER

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Bafa gölünde balıkçılık yapan ve Didim Akyeniköy’de yaşayan 43 yaşındaki Sabri Efe ile oğlu Orçun Efe tekne ile ağları toplamak için göle açıldı.

Baba oğulun bulunduğu tekne sert hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Baba ve oğul göle düştü. 16 yaşındaki Orçun Efe kendi imkanlarıyla kayığa çıkmayı başarırken, baygın haldeki babasını da gölden çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede baba Sabri Efe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Efe'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı duyan köylüler Bafa Gölü kıyısında gözyaşları döktü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.