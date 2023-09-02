Traktör terörü!

Yurt genelinde yıllardır süre gelen ve yüzlerce cana mal olan traktör kazalarının son bir aydaki bilançosu ağır oldu. Gerçekleşen onlarca kazada çok sayıda vatandaş yaralanırken 28 kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Tarlalarda hasat zamanı yollarda faciaya dönüştü… Son bir ayda memleketin dört bir yanından traktör kazası haberi geldi.

Ölümle sonuçlanan traktör kazalarında en çok yaşanan durum genellikle devrilme kaynaklı….

Halen pek çok traktörün devrilme koruma sistemi olmadan kullanılması devrilmeye bağlı ölümleri artırıyor.

İşte sadece son bir ayda yaşanan ve 28 kişinin hayatını kaybettiği traktör kazaları:

3 AĞUSTOS: Bolu’da Gökhan Gürsel’in kullandığı ve engebeli arazide devrilen taş yüklü traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki kızı Merve Nur Gürsel yaşamını yitirdi.

3 AĞUSTOS: Sakarya’da Talha Mücahit Tan (26), tarladan dönerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

7 AĞUSTOS: Çankırı’da devrilen arpa yüklü traktörün altında kalan sürücü Kadir Çarkçeviren (63), hayatını kaybetti.

8 AĞUSTOS: Elazığ’da, traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

8 AĞUSTOS: Konya’da, eşi Ahmet Tekin’in (46) kullandığı traktörün devrilmesiyle, aracın altında kalan Meryem Tekin (46), hayatını kaybetti.

9 AĞUSTOS: Şırnak'ta seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan Berfin Barış (11), hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

12 AĞUSTOS: Adıyaman’ın Besni ve Tut ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında, 18 kişi yaralandı.

13 AĞUSTOS: Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Miktat Şahin (71), hayatını kaybetti.

14 AĞUSTOS: Sivas’ın Suşehri ilçesinde 6 metre yüksekten bahçeye devrilen traktördeki Kazım Böyrek (72) ve Nurgül Kulova (56) hayatını kaybetti.

17 AĞUSTOS: Çankırı’da M.G. (33) idaresindeki traktör, Ovacık-Alaçat köy yolunda devrildi. Kazada, traktördeki K.G. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçta bulunan M.G. yaralandı.

18 AĞUSTOS: Gaziantep’te traktörün çarpıp yıktığı bahçe duvarının altında kalan Ramazan Tuncer (73) ile torunu Süleyman Tuncer (12), yaşamlarını yitirdi.

18 AĞUSTOS: Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan M.L.Z. (15) yaşamını yitirdi.

19 AĞUSTOS: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, seyir halindeki traktörden düşen Emrullah Kazan (20), yaşamını yitirdi.

20 AĞUSTOS: Aksaray'da TIR'ın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü Furkan Koca (26) yaralandı, yanındaki annesi Havva Koca (53) yaşamını yitirdi.

20 AĞUSTOS: Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü O.A’nın (68) yaşamını yitirdi.

20 AĞUSTOS: Düzce’nin Gölyaka ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Yahya Şen (57) hayatını kaybetti:

20 AĞUSTOS: Kastamonu’da devrilen traktör römorkunun altında kalan 13 yaşındaki Damla Naz Yetkinşahin yaşamını yitirdi.

21 AĞUSTOS: Samsun’da kullandığı traktörün geri kayması sonucu düşen Kaan Gür (15), hayatını kaybetti.

21 AĞUSTOS: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

21 AĞUSTOS: Denizli'nin Buldan ilçesinde Ömer Battal (65) idaresindeki traktör, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Battal olay yerinde hayatını kaybetti.

22 AĞUSTOS: Edirne’de otomobilin traktöre çarptığı kazada 2 polis memuru hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

23 AĞUSTOS: Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mesut Tekeli’nin olay yerinde hayatını kaybetti.

24 AĞUSTOS: Manisa’da, devrilen kamyonun, çarpıp önünde sürüklediği traktördeki Nahide Kahraman (44) hayatını kaybetti; 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

26 AĞUSTOS: Aydın’ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Süleyman Aktaş (62) hayatını kaybetti.

28 AĞUSTOS: Şanlıurfa’da seyir halindeki traktörden düşüp tekerin altında kalan Baran Kubat (12), hayatını kaybetti.

31 AĞUSTOS: Antalya’nın Serik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Tozan (44) yaşamını yitirdi.

1 EYLÜL: Bursa’da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün altında kalan sürücü Muhammet Acar (65) öldü, eşi Cahide Acar (60) ise yaralandı.