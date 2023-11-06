Üniversiteler de İsrail boykotuna katılmaya başladı
Gazze'ye dönük ablukada bir ay geride kalırken Düzce'de belediye ve üniversite tesislerinde İsrail menşeli ürünlere boykot kararı alındı.
Düzce’de belediye ve üniversite bünyesindeki tesis, kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.
Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin boykot edileceği belirtildi.
Belediyenin paylaşımında “Masum sivillere bombalar yağdıran, minicik yavruları acımasızca katleden işgalci İsrail menşeli hiçbir ürün artık Düzce Belediyesi şirketleri ve tesislerinde satılmayacaktır” ifadesi kullanıldı.
KANTİNDE İSRAİL ÜRÜNÜ SATILMAYACAK
Düzce Üniversitesi’nin paylaşımında da “Filistin Gazze’de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kafeterya, kantin ve sosyal tesislerde satışının durdurulması kararı alınmıştır” denildi. (AA)