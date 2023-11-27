Uzmanı açıkladı: İzmir için büyük risk!

İzmir'de fırtına ve yağış sonrası meydana gelen deniz taşmasından kentte bini aşkın ev ve iş yeri etkilendi. Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, "İklim değişikliğinin etkileri yavaşlasa bile, deniz seviyesi yükselmeye devam edecek" diye konuştu.

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İklim Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, İzmir’de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle, Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka’nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Dalfes, şöyle konuştu:

-İzmir'de yaşanan yağış, fırtınayla birlikte deniz taşması, deniz suyu ortalama sıcaklarının artmasına bağlı olarak gerçekleşiyor. 2023, hem karada hem de okyanuslardaki ortalama yüzey sıcaklıklarının rekor kırdığı bir yıl oldu.

-Temmuz ayının tamamında, ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 1991-2020 ortalamasının 0,51 derece üzerinde gerçekleşti. İklim değişikliğinin etkilerini artan ekstrem hava olaylarının sıklığında ve süresinde gözlemleyebiliyoruz.

-İklim değişikliğinin etkileri yavaşlasa bile, deniz seviyesi yükselmeye devam edecek. Bu nedenle üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için deniz seviyesi yükselmesinin etkilerinin araştırılması çok önemli.

-Deniz Seviyesi Yükselmesinin İstanbul ve İzmir'e Olası Etkileri Raporu için yaptığımız incelemelerde İzmir'de deniz seviyesindeki değişimin en çok körfezi etkileyeceğini öngörmüştük.

Özellikle Kordon’daki rıhtımın, dalgaları kıracak ve yansıtacak şekilde dönüştürülmesi gerektiğini ifade edip, Küresel Denge Derneği çatısı altında hazırladıkları rapora da değinen Prof. Dr. Dalfes, şöyle konuştu:

-Araştırmayı yaparken, özellikle fırtına kabarmasına bağlı olarak gerçekleşen su baskınları hakkında veri kaydının olmaması ivedilikle düzenlenmesi gereken bir ihtiyaç.

-Kamu kurumlarının bütüncül bir bakış açısı ile bilimsel verilerin ışığında bugünden geleceğe yönelik tahminleri yapabilmesi gerekiyor.

-Ancak bu şekilde insanların ve kentlerin yakın gelecekteki iklim krizlerine cevap üretebilmesi mümkün olabilir.