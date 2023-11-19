Yine yurt yine asansör kazası…

Gaziantep’teki Abdulkadir Güllüoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda asansör, 3’üncü kattan eksi 1’inci kata düştü. Asansörde bulunan 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ahmet KAYA

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Aydın’da Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurdunda Zeren Ertaş’ın ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından KYK yurtlarında asansör kazaları yaşanmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde, Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’nda öğrencilerin kullandığı asansör düştü.

“BİZİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?”

Barınamıyoruz Hareketi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Susma sustukça sıra sana gelecek! Gaziantep Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’nda asansör 3. kattan eksi 1’e düştü. Asansördeki 7 arkadaşımızın durumu iyi. Daha önce de yedinci kattan üçüncü kata asansörün düştüğü yurtta hiçbir denetleme yapılmamıştı. Bizi öldürmeye mi çalışıyorsunuz?” diye sordu.

“SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK”

Bu olayın ardından, Gaziantep'in Batıkent Mahallesi’nde yer alan KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrenciler, asansörlerin sürekli arızalanmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları anlatmak için protesto gösterisi başlattı. Öğrenciler yurt önünde toplanarak “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganı attı.

“CANIMIZA KAST EDİYORSUNUZ”

Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımda da “Bizim annemiz babamız yok mu? Asansörün 3. kattan eksi 1’e düştüğü Gaziantep Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’na gelen yurt müdürü defalarca düşen asansörün yeşil etiketli olduğunu söylüyor, paraşüt sistemini anlatıyor. Yalancısınız! Umursamazsınız! Canımıza kast ediyorsunuz!” ifadeleri kullanıldı ve o anların videosu paylaşıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: EN ÖNCELİKLİ KONULARIMIZDAN BİRİ OLMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda “Aydın’da Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının bir benzeri akşam saatlerinde Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK yurdunda yaşandı. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması… Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda. Bu, en öncelikli konularımızdan biri olmalı” ifadelerini kullandı.

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