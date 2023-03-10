YSK’nın Seçim Kurulu Kararı Resmi Gazete’de

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 14 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı. Kararın ardından YSK'nın aldığı Seçim Kurulu Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin sürecin bugün başladığını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçiminde kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü saat 17.00’de sona erecektir. Milletvekili adayı olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine ve milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bu açıklamadan saatler sonra ise karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi;

1- Milletvekili adayı olmak isteyen; a) Hâkimler ve savcılar, b) Yüksek yargı organları mensupları, c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, ç) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, d) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, e) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, f) Belediye başkanları,

g) Subaylar ile astsubaylar, ğ) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, h) Belediye meclisi üyeleri, I) İl genel meclisi üyeleri,

i) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 16 Mart 2023 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Karar örneğinin: a) Resmi Gazete’de yayımlanmasına, b) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ilânına, c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına, oy birliği ile karar verildi.