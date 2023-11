Zonguldak’ta 10 ay önce açılan 500 milyon liralık yolu üçüncü kez dalgalar vurdu

Zonguldak'ta geçen yıl Ocak ayında Erdoğan tarafından açılması beklenen Kilimli Sahil Yolu'nu, şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar harabeye çevirmişti. Geçtiğimiz hafta sonu bölgeyi etkisine alan olumsuz hava ve fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, yolu korumak için yapılan dolgu malzemesinin büyük kısmını yok etti.

Yapımı 2002 yılında Kilimli Belediyesi tarafından başlatılan ve ancak Karayolları yol ağında bulunmadığı için tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu, 2011 yılında ihale edildi. 120 günde bitirileceği açıklanan ve bölüm bölüm ihale edilen yolun yapımını üstlenen şirket, belirtilen sürede yolu teslim edemedi ve çalışmalar durdu. Yapımı yılan hikayesine dönen yol 2020 yılında bir kez daha ihaleye edildi.

Toplamda yaklaşık 500 milyon liraya mal olan yol, 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmayı beklerken, 13 Ocak günü kentte meydana gelen fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar asfaltı sökerek, karayolunu da taş ve su altında bırakarak kullanılamaz hale getirdi.

DOLGULAR DENİZE SÜREKLENDİ

Yaşanan felaketin ardından Kilimli Sahil Yolu’nu yapan şirket, yoldaki taşları kaldırırken, yıkılan asfaltı onardı. Ardında da yolu korumak için sahilin büyük kısmı kayalarla dolduruldu. Yolun kenarına da dev beton bloklar yerleştirildi. Ancak geçtiğimiz hafta sonu şiddetini artıran fırtınanın oluşturduğu 6-7 metre yüksekliğindeki dalgalar, dolgu için kullanılan kayaların büyük bir kısmını yok etti. Dalgalar yol kenarına konulan beton blokları da devirdi.

“DALGALAR KAYALARI KUMA ÇEVİRDİ”

CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, tamamlandıktan sonra dalgaların yola üçüncü kez zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

– Daha önce bu yol fırtınayla yıkılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açacaktı. Yol yıkılınca Binali Yıldırım geldi. O aşamada biz bu yolun denize çok yakın olduğunu söyledik ve Karadeniz’in dalgalarına ve azgınlığına dayanamayacağını belirttik. Yolun bir kaç kere yıkıldığını gördük. Boyu 3-4 metre olan dalgalarda tekrar yapılan kısmını tamamen denizin aldığını görüyoruz. Geçmişte burada mühendislik araştırması yapılarak denizden uzak ve tünelle yapılmış. Ama AKP döneminde mühendislikten uzak bir şekilde sanki yazlık yol yapılıyormuş gibi yapıldı.

– Her kış aylarında her fırtınada yıkılıyor. Biz biliyoruz ki, daha büyük fırtınalarda Karadeniz’in dalga yüksekliği 10 metreye kadar çıkabiliyor. Öyle bir durumda can kayıpları yaşayabiliriz. Onun için bu yolun daha güvenli bir şekilde yapılması, dalga kıranların yapılması gerekiyor. Kamu kaynakları, halkın vergileri adeta hesapsız yapılarla nasıl çarçur edildiğinin bir örneği burası. Buraya konulan kayaları dalgalar çakıla kuma çevirdi.