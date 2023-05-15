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2 gencin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 gencin hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasında kaydedildi.

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Yasin Mutlu’nun (19) kullandığı 07 ARV 74 plakalı motosiklet, Fatih Terim Caddesi’nde kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yasin Mutlu ile arkadaşı Mert Çabuk (19) ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

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