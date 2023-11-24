Bodrum’a ‘Üç Fidan Parkı’

1972 yılında idam edilen devrimci gençlik hareketinin öncüleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’ın isimleri Bodrum’un Bitez Mahallesi'ndeki parkta yaşayacak.

Yaşar ANTER

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Bitez Mahallesi’ndeki parka “Üç Fidan Parkı” adı verildi. Deniz Gezmiş’in yeğeni Devrim Gezmiş SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bodrum da üç fidanın adının yaşatılması için bir parka adını vermek gelecek neslimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize onları anlatmak için çok güzel bir vesile olmuştur” dedi.

8 TONLUK KAYA HEYKEL

Devrimci gençlik hareketinin öncüleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ı anmak, isimlerini sonsuzlaştırmak için Bodrum Belediyesi'nin 1 Haziran 2023 tarihli Belediye Meclisi toplantısında alınan kararla üç fidanın isimleri Bitez Mahallesi sahilinde 5 dönümlük arazide oluşturulan parka verildi. Üç Fidan Parkı'nda çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, piknik alanı ve sosyal donatı alanları oluşturuldu. Parka Bodrum ağacı, palmiye, Avustralya kauçuğu, jakaranda fidanları dikildi. Üç fidanın adı ve resimleri 8 tonluk dev kaya heykel üzerine yerleştirildi.

GEZMİŞ’İN YEĞENİNDEN TEŞEKKÜR

Deniz Gezmiş'in Bodrum'da yaşayan CHP İlçe örgütü üyesi yeğeni Devrim Gezmiş SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– Bodrum’da üç fidanın adının yaşatılması için bir parka adını vermek gelecek neslimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize onları anlatmak için çok güzel bir vesile olmuştur. Bu parka adının verilmesine vesile olan Bodrum Belediyesi emekçilerine çok teşekkür ediyorum ve bu sebeple de 3 fidanımız Deniz Yusuf Hüseyin’i saygıyla anıyorum.

Parkın açılışı yarın törenle yapılacak.