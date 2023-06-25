Çalıştığı çiftlikteki 28 büyükbaşı çalıp sattı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 1'i çiftlik çalışanı 4 kişi besi çiftliğinden 28 büyükbaş hayvan çaldı. Jandarma ekipleri tarafından yakalan şüphelilerden çiftlik çalışanı Mümtaz S. (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Besi çiftliği sahibi Bilal Budak, 21 Haziran’da Kaklık Mahallesi’ndeki işletmesinden 28 büyükbaş hayvanın çalındığını fark edip, jandarmaya başvurdu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada büyükbaş hayvanların çiftlikte çalışan Mümtaz S. tarafından çalındığı tespit edildi. Mümtaz S.’nin çiftlik sahibinin olmadığı bir sırada nakliye kamyonu kiralayıp, 28 büyükbaş hayvanı yükleyerek, Bekilli ilçesinde 2 kişiye sattığı belirlendi.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, Mümtaz S. ile ona yardım eden L.B (34), E.S. (32) ve İ.E. (35) gözaltına alındı.

Bulunan hayvanlar, jandarma tarafından tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Mümtaz S. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)