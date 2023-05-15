Denizli’de kayınvalidesini öldürüp 2 çocuğu yaralayan kişiye müebbet ve 4 yıl 9 ay ceza

Denizli'nin Honaz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Adlım'daki (38) çocuklarını almak için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) öldüren, kendi oğlu Atalay Adlım (2) ve akrabası Ahmet Duran'ı (14) ise av tüfeğiyle yaralayan sanık Aydın Adlım (48) müebbet hapis ve 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Denizli Honaz’da yaşayan 9 çocuk annesi Zeynep Adlım (38), 8 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle gündelik işlerde çalışan eşi Aydın Adlım’dan ayrıldı. Zeynep Adlım, çocuklarını alıp, Kocabaş Mahallesi’ndeki baba evine döndü.

Aydın Adlım, 5 Ağustos 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarının eve dönmesi amacıyla konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Burada Adlım ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Adlım, otomobilindeki av tüfeğini alıp, kayınvalidesi Duran’a, 3 el ateş etti. Ardından da tüfeğini kendi oğlu Derviş Adlım’a (15) doğrultup, ateşledi.

Ancak, saçmalar Derviş Adlım’ın yanındaki diğer oğlu Atalay Adlım ve akrabalarının oğlu Ahmet Duran’a isabet etti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sultan Duran yaşamını yitirirken, 2 çocuk ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaçan Aydın Adlım ise Jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı. Adlım hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın, karar duruşmasına tutuklu sanık Aydın Adlım, öldürülen Sultan Duran’ın eşi Derviş Duran (64) ve avukatlar katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Aydın Adlım, eşi ile arasının açılmasına kayınvalidesinin neden olduğunu, çocuklarını uzun süre göremediğini belirterek, “Olay yerine tasarlayarak gelmedim. Etki altında kaldım. Çocuklarımı ve eşimi almaya gelmiştim. Mağdurum, çocuklarımı 18 aydır görmüyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçuyla mütalaa verilen sanık Aydın Adlım’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca ‘altsoya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişi veya kişileri silahla yaralama’ suçundan toplan 4 yıl 9 ay hapis cezası verdi. (DHA)