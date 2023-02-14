‘Deprem yönetmeliğine uygun yapılar ayakta kalmış diğerleri yıkılmış’

Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen ilçelerden birisi de Adıyaman oldu. Besni ilçesinde incelemelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bölgede 400 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyledi. Bölgede deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların ayakta kaldığını söyleyen Kaya, “Burada da büyük bir yıkım var” dedi.

Müslüm EVCİ

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Besni ilçesi de depremden etkilendi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, depremden etkilenen Besni ilçesinde incelemelerde bulundu.

“EKİPLER İLK GÜN GELSEYDİ BU KADAR ÖLÜM OLMAZDI”

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Besni'de şu ana kadar 400 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyen Yıldırım Kaya şunları söyledi.

“Şu an bize aktarılan rakamlara göre 400 can kaybı olduğu. Ama burada 4 binada enkaz çalışması devam ediyor. Bu 4 binada 45 insanın olduğu söyleniyor. Sadece bir yerde 14 vatandaşımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Dün gece 1-2 gibi 60 yaşında bir kadın bu gördüğünüz enkazdan canlı çıkartıldı. Demek ki 8 gün beklemesek, ilk ya da 2.-3. gün yabancı kurtarma ekipleri ya da AFAD'ın profesyonel kurtarma ekipleri gelmiş olsaydı bu kadar ölüm olmayacaktı” dedi.

“İNSANLAR ÇADIRSIZ DURUYOR”

Besni'de 99 depreminden sonra deprem yönetmeliğine göre yapılan yapıların ayakta kaldığını söyleyen CHP'li Yıldırım Kaya, şu ifadeleri kullandı;

*Burada etrafta binalar var. Bu binaların sağlam yapılmış olanları ayakta ama çürük yapılmış olanlar yıkılmış. Demek ki deprem öldürmüyor. Deprem dünyanın bir gerçeği ama depreme karşı tedbir hepimizin yapması gereken iş.

*Bu müteahhitlerin zaman geçirmeden yurtdışına çıkışları engellenmeli, mal varlıklarına tedbir konulmalı. Burada Besni'nin Yenikent'i 99 depreminden sonra inşa edilmiş. Besni’de bazı binaların dimdik ayakta kaldığını görüyoruz.

*Deprem yönetmeliğine uygun yapılar ayakta kalmış diğerleri yıkılmış. Birçoğunun içerisine oturulamayabilir. İnşaat mühendislerinin bu konuda bir an önce inceleme yapması gerekiyor. İnsanlar çadırsız duruyor. İnsanların bir an önce çadır ve konteynerlere yerleştirilmesi gerekiyor.

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