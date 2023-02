Enkazdan yaralı çıkarılan 3 yaşındaki yeğeni arıyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremden kurtulan Aynur Başboğa, eşi ve iki kızıyla birlikte Bursa'daki yakınlarının yanına yerleşti. Kız kardeşi Şirvan ile eniştesi Mehmet Danacıyı depremde kaybeden Başboğa, enkazdan kurtarılan 3 yeğeninden 2'sini de yanına aldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kaybolan diğer yeğeni Yekta Batu'dan (3) haber alamadıklarını söyleyen Başboğa, "Batu'nun her ne şekilde olursa olsun bulunmasını istiyoruz. 2 evladım vardı, 2 evladım daha oldu" dedi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Şirvan-Mehmet Danacı çifti, 3 çocuklarıyla birlikte, 6 Şubatta Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan 8 katlı binanın enkazı altında kaldı.

Mehmet Danacı hayatını kaybederken, eşi Şirvan ile 10 aylık bebekleri Barlas, Yekta Batu ve Asaf Süreyya (7), bölgede bulunan gönüllüler ve askerlerin yardımıyla enkaz altından çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Şirvan Danacı da kurtarılamadı. Barlas ve Asaf Süreyya Danacı tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Bursa Sırameşeler Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

Depremden kurtulan ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına yerleşen Şirvan Danacı’nın kız kardeşi Aynur ile eşi Gökhan Başboğa, durumu haber alınca, Sevgi Evleri’ne giderek yeğenlerini almak için başvuruda bulundu. Yapılan incelemenin ardından Barlas ve Asaf Süreyya, teyze Aynur Başboğa’ya teslim edildi. Ancak Yekta Batu’ya ulaşılamadı.

BATU HALA KAYIP

2 kız çocuğu ve eşiyle depremden kurtulan Aynur Başboğa, İnegöl ilçesinde sığındığı yakınlarının evinde, 2 yeğenini de yanına alarak yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor. Enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan yeğeni Yekta Batu’nun da bir an önce bulunmasını ve kendisine verilmesini isteyen Aynur Başboğa, deprem gecesi yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor. Hayatını kaybeden kardeşi Şirvan Danacı ve yeğenleriyle, depremden saatler önce annesinin evinde buluştuklarını söyleyen Aynur Başboğa, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Biz o gün akşam kardeşimle beraberdik. Annemlere gittik, oturduk. En son evlerimize gittik. Saat 04.15te uyandım. Deprem oldu, çocuklar bağrıştı. Aşağıya indik. 1,5 dakikalık bir boşluk oldu. Sitenin içerisine girdik, tekrar oldu. Kardeşimi aradım, telefonu bir defa çaldı. İkinci defada telefon kapandı. Zannettim ki onlar da çıkıyorlar, o yüzden kapattılar.

Ben erkek kardeşimi aradım, o bizi almaya geldi. Tekrar annemlere gitmek istedik, yollar kapanmış. Kardeşim yürüyerek gitti. Bu süre en fazla 1,5 saat oldu. Ben de arkasından yürüdüm. İlk 1,5 saat içerisinde anneyi, kardeşleri, çocukları almışlar ama, ‘Anne eks oldu dediler. Bir çocuğu da kucağından aldık dediler ama biz bunları 4üncü gün öğrendik. Enkaz çalışmaları bitti. Dedik baba çıktı ama onlar nerede? Kurumlara başvurduk. Konya ekibi büyük ağabeyi buldu. Büyük ağabeyi bulduktan sonra Barlasın burada olduğunu söylediler. Batu hala kayıp. Onu da hala araştırıyoruz. 10 aylık bir çocuk var. Bir de 5-6 yaşlarında abisi var. Çocuk esirgeme kurumundan ağabeyi bulduk. Öbüründen hala haber yok.

2 EVLADIM VARDI, 2 EVLADIM DAHA OLDU

Kızları Berre Nur ve Begüm Erva ile birlikte artık 4 çocuğu olduğunu söyleyen Aynur Başboğa, Teyzesi olarak çocuklar bende kalacak. Enkazdan çıkarmışlar. Çocukları ve kardeşimi çıkarmışlar. 1,5 saat içinde herkesi çıkarmışlar. Ama şu an hala yok. Annenin de mezarı belli değil. Onu da araştıracağız. Batunun her ne şekilde olursa olsun bulunmasını istiyoruz. İki evladım vardı, iki evladım daha oldu. Ufak yeğenimi beşiğin içinden almışlar. Beşik onu korumuş. Abisinin de bacağında ezilme vardı. Onun da durumu iyi. 4 gün hastanede yattı. Şu an bir sıkıntısı yok. İyileşme süreci devam ediyor ifadelerini kullandı.

ÖLDÜĞÜNÜ BİLSEK, MEZARINI BİLECEĞİZ

Gökhan Başboğa da bir an önce Yekta Batu’nun bulunmasını isteyerek, “4-5 gün boyunca hem kendi canlarımızı hem başka canları, canımızla, tırnaklarımızla kazıya kazıya, insanlara, kurtarma ekiplerine yardım ederek ulaşabildiğimiz insanlara ulaştık. Ulaşamadıklarımızın çoğu da rahmetli olmuştu. Elimizden geldiğince çocukları aradık. Onları bulmaya çalıştık.

O an anlatılmıyor. Öyle bir durum ki, anlatılmaz. Orada yaşamanız gerek. Her yerde ceset kokusu. Alabildiğimizi aldık, alamadığımız enkazın altında kaldı. Allahın bir emaneti. Rabbim bizlere bunları bağışladı. İki tane kız evladım vardı. Şimdi iki tane daha Allah’ın emanetleri. Bir miras olarak bizlere kaldı. Biri 8 aylık, biri 6 yaşında.

Bir tanesi kayıp. Onu bulamıyoruz. En büyük acı da o. Öldüğünü bilsek, mezarını bileceğiz. Onu da bilmiyoruz. Yaşıyorsa, nerede bilmiyoruz. Bu çok farklı bir şey. O da bizi mahvediyor. Devletimizden ve yetkililerden, bir an evvel bulunmasını istiyoruz”

Depremzede aileyi misafir oldukları Güllü-Bekir Yırtıcı çiftinin evinde ziyaret eden İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ile AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, ailenin kayıp yeğeninin bulunması için yardımcı olacaklarını söyledi. Kaymakam Aslan, ayrıca Başboğa ailesine bir ev kuracaklarını ve maddi-manevi destek olacaklarını da belirtti. (DHA)