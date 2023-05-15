Esenyurt’ta yol ortasında kürekli sopalı kavga kameralara yansıdı
İstanbul Esenyurt'ta trafikte başlayan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Ellerinde sopa ve kürek bulunan iki kişi, bir minibüsün camlarını kırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İstanbul Esenyurt’ta Adile Naşit Bulvarı’nda saat 15.30 sıralarında, iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sürücülerin kavgası başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, elinde sopa ve kürek bulunan iki kişi, minibüsün camlarını kırdığı görülüyor. Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. (DHA)