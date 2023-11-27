Esenyurt’ta yolda yürürken öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 475. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y., sokakta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı İbrahim Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak İbrahim Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik şeridiyle çevrilen sokakta olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (AA)