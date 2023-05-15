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Geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Geri dönüşüm tesisinde yangın

Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinin açık bölümünde plastiklerin bulunduğu paletlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesise sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, tesisin ve geri dönüşüm atıklarının bir kısmı hasar gördü. (AA)

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