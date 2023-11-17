İstanbul’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi, avcılara ceza yağdı

İstanbul'da deniz polisi tarafından düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak midye ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Kaçak avcılara 49 bin 680 lira ceza kesildi.

Habip ATAM

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İstanbul'da bir tekneden çuvallar içerisinde kıyıya midye indiren 2 kişi, deniz polisi tarafından yakalandı. Kaçak avcılara yapılan baskında 4 ton midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler denize geri bırakılırken, iki kaçak avcıya toplam 49 bin 680 lira ceza kesildi.

Boğaz ve kıyı sularında kaçak avcılığı engellemek için çalışma yapan İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.30 sıralarında Fatih, Haliç Metro Köprüsü altında bir tekneden kıyıya çuvallar taşındığını tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçildi. Tekneyi çevreleyen ekipler, 210 çuval içerisinde 4 ton midye ele geçirdi.

49 BİN 680 LİRA CEZA

Olayla ilgili Ş.A. ve Y.K. isimli 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, teknenin av tezkeresinin olmadığı tespit edildi. Kaçak avcıların her birine 1380 sayılı Kanun’un 23/b bendine (yasak yerde midye avcılığı yapmak) göre 8 bin 279’ar lira, 36/a bendine (ruhsat tezkeresi almadan ticari avcılık yapmak) göre 16 bin 561’ar lira olmak üzere toplam 49 bin 680 lira ceza kesildi.

SUYA GERİ BIRAKILDILAR

Ayrıca ele geçirilen midyelerin, tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına denize bırakıldığı ifade edildi.