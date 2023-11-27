JAK timlerinden kar ve tip altında hasta operasyonu
Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mezrada hastalanan çocuk, jandarma ekiplerince hastaneye yetiştirildi.
Erzurum kent merkezi ve ilçelerinde bugün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, okullar tatil edildi, ulaşımda güçlükler yaşandı. Palandöken ilçesine bağlı Biryepiri mezrasında yaşayan Seydan ailesinin 5 yaşındaki çocukları B.S., aniden rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kara yoluyla bölgeye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı’ndan destek istedi. Palandöken Kayak Merkezi’ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Biryepiri mezrasına Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK Timleri kar motorları ile ulaştı. JAk timleri hasta çocuğu annesi ile birlikte kar motorları ile bulunduğu bölgeden alarak sağlık kuruluşuna sevk etti.