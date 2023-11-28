Karabük’te üç kişiyi yaralayan cip sürücüsü kaçtı
Karabük'te ciple çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Cip sürücüsü kaçtı.
Karabük’te, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Y.U. idaresindeki 06 CAA 928 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Özkan Sokak’ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GC 1658 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevredeki bir iş yerine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Y.U. ile yanındaki H.E.K. ve Ö.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan cipin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)