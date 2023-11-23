Liselilerin kız kavgası faciayla sonuçlandı
İstanbul Sultangazi'de öğrenciler arasında yaşanan kavgada bir öğrenci ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Sultangazi’de Habibler Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi’nde okuyan Zafer A., ve Yusuf M., arasında okul çıkışı bir parkta kız meselesinden tartışma yaşandı.
YERE YIĞILDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yusuf M., Zafer A., tarafından feci şekilde darbedildi. Yusuf M., kaçarak kurtulmaya çalıştı. Olayın yaşandığı yere 100 metre mesafede bulunan bir sokakta aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan M., yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler, Yusuf M.’nin yardımına koştu.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 17 yaşındaki Yusuf M.’nin nabzının attığı tespit edildi. Genç, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakıma alınan gencin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe aldığı öğrenildi. Beyin kanaması geçiren Yusuf M.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)