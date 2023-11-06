Mersin’de ‘sazan sarmalı’yla 15 milyonluk vurgun

Mersin'de 'sazan sarmalı' yönetimi ile bir ay içinde çok sayıda vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 18 şüpheli yakalandı.

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Mersin’de “sazan sarmalı” olarak bilinen yöntem ve şantajla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yaklaşık bir ayda çok sayıda vatandaşın “sazan sarmalı” ve “şantaj” yöntemiyle 15 milyon lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen 18 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. İkametlerde, 62 banka kartı, 80 bin lira, 25 telefon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (AA)