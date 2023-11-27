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Önce dayak yedi sonra kurşun yağdırdı

Düzce'de Cemal S., kendisini kafede darbedenlere caddede kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Önce dayak yedi sonra kurşun yağdırdı

Düzce’de Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.’yi darbetti. Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi’ne çağırdı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Cemal S. caddeye çağırdığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay sırasında caddede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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