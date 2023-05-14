Oy kullanımı sırasında tavan döküldü: 2 yaralı
Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Yaralanan 2 müşahit ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesindeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu’nda meydana geldi. 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli 2 müşahit yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti. (DHA)