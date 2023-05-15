Şırnak’ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak’ın Bestler Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.
Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak” dedi. (DHA)