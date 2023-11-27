Uyuşturucu satıcılarına 2 ilde operasyon
İstanbul merkezli iki ilde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. 34 kişinin yakalanmasının hedeflendiği operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sokaklardaki zehir tacirlerine yönelik çalışma yapan polis 34 şüpheli belirleyince harekete geçti. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.
Geçtiğimiz cuma sabahı operasyon düğmesine basıldı. İstanbul'da Kadıköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Zeytinburnu, Tuzla ve Güngören ile Tekirdağ'da 18 adrese baskın düzenlendi.
FARKLI TÜRDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU
Eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Adreslerde uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpekle arama yapıldı.
Aramalarda 49 bin 876 sentetik ecza hap, 917 gram sentetik kannabinoid, 5 kilo 400 gram skunk, 1 kilo 100 gram kokain, 2 gr esrar, 8 gr metamfetamin, 3 adet tabanca, 10 mermi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 135 liraya da el konuldu.