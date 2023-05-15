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Yol kenarında ceset bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yol kenarında ceset bulundu

Taşolar Mahallesi Çay yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan çalışmada cesedin Şeyho Kaçmaz’a (72) ait olduğu tespit edildi. Kaçmaz’ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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