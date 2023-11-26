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Yolun karşısına geçmek isteyen çifti ölüm ayırdı

Kütahya'da yolun karşıya geçmeye çalışan Emine Avşar (59) ve Yusuf Avşar (72) çiftine otomobil çarptı. Kazada, Emine Avşar olay yerinde hayatını kaybederken eşi Yusuf Avşar yaralandı.

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Yolun karşısına geçmek isteyen çifti ölüm ayırdı

Kütahya’da yolun karşısına geçmeye çalışan Emine ve Yusuf Avşar çiftine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki 43 AAK 888 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Emine Avşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Yusuf Avşar ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü İ.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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