İsviçre’ye Cumhuriyet ve Lozan ayıbı

İsviçre, Cumhuriyeti’nin ve Lozan Antlaşmasının 100’üncü yıl dönümü onuruna Türkiye’ye özel bir beste yaptı. Ankara’da dünya prömiyeri yapılan besteyi dinlemeye iktidardan kimse gelmedi. Diplomatik ayıp yaşandı.

Erdoğan SÜZER

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Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü adeta görmezden gelen iktidar, İsviçre’nin Cumhuriyet ve Lozan Antlaşmasının 100'üncü yılı anısına özel olarak yaptırdığı bestenin ilk dinletisi ile kutlama resepsiyonuna da katılmadı.

İsviçre'nin en üst düzeyde katılım sağladığı etkinlikte konuşan İsviçre Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch, “Yüzüncü yıl için maddi olmayan ama aynı zamanda kalıcı bir şey sunmak istedik. Bu amaçla iki millet arasındaki bağları ve uzun dostluğumuzu sembolize edecek özel bir eser besteledik” dedi.

Ruch, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine Dışişleri ile Kültür bakanlıkları başta olmak üzere hükümet yetkililerine davet gönderdiklerini ancak üst düzey bir katılım olmadığını söyledi.

‘DİPLOMATİK AYIP’

İsviçre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilanının ve İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümü onuruna özel bir eser besteletip Tükiye'ye armağan etmek istedi. İsviçre, bu özel yıl dönümü eserini bestelemesi için İsviçreli ünlü müzisyen François Lindemann'ı görevlendirdi. Lindemann, uzun bir çalışmanın ardından hem İsviçre hem de Türk ezgilerinden oluşan eserini tamamladı.

Türk perküsyon ustası Okay Temiz başta olmak üzere, tanınmış Türk ve İsviçreli solo sanatçıların etkileşimde 3 bölümden oluşan eserin dünya prömiyeri (ilk dinletisi) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde CSO Ada Ankara salonunda dün akşam gerçekleştirildi.

Dinleti ve sonrasında düzenlenen 100. Yıl kutlama resepsiyonuna çok sayıda bürokrat ve yönetici davet edildi. İsviçre Büyükelçiliği askeri ve sivil üst düzey tam kadro etkinliğe katılırken Türkiye'den hükümeti temsilen hiçbir katılımın olmaması ‘diplomatik ayıp' olarak değerlendirildi.

İsviçre Büyükelçisi Ruch “Türkiye ve İsviçre, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yakın ilişkiler içinde olmuştur. İsviçre, 1923 yılında Lozan’da barış görüşmeleri heyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmesinin ardından İsviçre Türkiye’yi hızla tanımış ve birkaç yıl sonra da yeni Başkent Ankara’da Büyükelçiliğini açmıştır. Türkiye, İsviçre için çeşitli açılardan önemli bir ortaktır. Yüzüncü yıl için maddi olmayan ama aynı zamanda kalıcı bir şey sunmak istedik. Böylece iki millet arasındaki bağları ve uzun dostluğumuzu sembolize edecek özel bir eser bestelendi” dedi.

Eser Ankara'daki prömiyerinin ardından 27 Kasım 2023’te İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da seslendirilecek.

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