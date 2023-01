Covid-19’un yeni varyantı hızla yayılıyor: Omicron XBB.1.5 bağışıklığı alt ediyor

Corona virüsü salgınında Omicron varyantının bir alt türü olan XBB.1.5 paniği giderek büyüyor... ABD'de her 10 vakadan 4'ü bu varyant olarak kayıtlara geçerken, diğer ülkelerde de hastalığın bulaşma hızı giderek artıyor.

2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü yeni mutasyonlarla bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor…

Bu güne kadar corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantının mutasyona uğramış en yeni versiyonu olan XBB.1.5 ABD ve İngiltere’de etkisini artırıyor.

ABD’de geçen hafta her 10 vakadan ikisinde bu varyant tespit edilirken bu hafta yapılan açıklamada bu sayının her 10 vakadan dörde çıktığı belirtildi. Bu varyantın önceki mutasyonlara göre çok daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar İngiltere’de de her 25 vakadan birinin XBB.1.5 olduğunu duyurdu.

XBB.1.5’in mutasyona uğraması sonucunda aşı ve daha önceden hastalanmaya bağlı olarak oluşan bağışıklığı da yenmeyi başardığı ve önceki varyantlara göre çok daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

“YAŞLILARDA YAYILIYOR”

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesine konuşan uzmanlar, bu yeni varyanta karşı yetkililerin harekete geçmesi ve önlem alması gerektiğini söyledi. Uzmanlar henüz XBB.1.5’in önceki varyantlara göre daha öldürücü olup olmadığının bilinmediğini belirtirken bu varyantın ilk olarak Ağustos’ta Hindistan’da görüldüğünü duyurdu.

Omicron’un BJ.1 ve BA.2.75 varyantlarının birleşiminden oluşan bu yeni virüs ile ilgili olarak Warwick Üniveristesi’nden Profesör Lawrence Young, “Bu varyant çok bulaşıcı ve New York’ta özellikle yaşlılar arasında yayılıyor. Hastaneye yatış oranlarını çok artırdı. Bağışıklığın azalması ve kapalı alanda zaman geçirmekle birlikte maske ve sosyal mesafe önlemlerinin rafa kalkması da hastalığı artırıyor” dedi.

