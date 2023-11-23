Kilolu ama sağlıklı olan kişilere kötü haber: Kanser riski artıyor

Son yıllarda popülerleşen "kilolu ama sağlıklı" algısı bu araştırmayla birlikte çürüyebilir. Yapılan bir çalışma, kilo almanın bağırsak, meme ve pankreas kanseri de dahil olmak üzere bazı kanser türlerine yakalanma riskini yüzde 11 oranında artırabileceğini buldu.

Sozcu.com.tr

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Yapılan bir araştırmaya göre, uzmanlar, vücut kitle endeksindeki her beş puanlık artışın yüzde 11 daha yüksek kanser riskiyle bağlantılı olduğunu söylüyor.

Yaklaşık 600 bin kişiyle yapılan bir araştırma, vücut kitle indeksindeki her beş puanlık artışın, kardiyovasküler hastalığı veya tip 2 diyabeti olmayan kişilerde bile obeziteye bağlı kanser riskinin yüzde 11 daha yüksek olmasıyla bağlantılı olduğunu buldu.

Bu da, kilonun, hastalık riski üzerinde çok az etkisi olabileceği “kilolu ama sağlıklı” teorisine şüphe düşürüyor.

Araştırmaya dahil edilen Birleşik Krallık’taki 344.000 kişiden oluşan bir alt grubun, aşırı kilolu veya obez olmaları durumunda, normal kiloya sahip olmasalar bile, obezite ile ilişkili kanserlere yakalanma riskinin normal kilolulara göre yüzde 23 daha yüksek olduğu bulundu.

KİLO, TÜMÖRLERİN BÜYÜMESİNİ TETİKLEYEBİLİR

Çok fazla ağırlık taşımak vücutta iltihaplanmaya veya insülin hormonunun fazlalığına neden olabilir ve bu da tümörlerin büyümesine neden olabilir.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’ndan çalışmanın kıdemli araştırmacısı Dr. Heinz Freisling, “Fazla kilolu ancak metabolik olarak sağlıklı, yani tip 2 diyabet veya kardiyovasküler hastalığı olmayan kişilerle ilgili olan bu çalışma, bu kişilerin kanser riskinin hala daha yüksek olduğunu, dolayısıyla sağlıklı bir kiloyu korumaları gerektiğini gösteriyor. Ancak aynı zamanda kardiyovasküler hastalıkları da varsa riskleri daha da artıyor.” dedi.

BMC Medicine dergisinde yayınlanan çalışma, obezite ile ilişkili 13 kansere odaklandı. Bunlar arasında menopoz sonrası kadınlarda görülen meme kanseri, aşırı kilolu olduklarında vücutta yağ tarafından üretilen hormonlar tarafından tetiklenebilen yumurtalık ve rahim kanseri, bağırsak, pankreas, böbrek ve yemek borusu kanseri de yer alıyor.

Obeziteyle ilişkili bu kanserlere yakalanma riski, vücut kitle endeksindeki her beş puanlık artışta yüzde 11 daha yüksekti, ancak kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde yüzde 17 daha yüksek çıktı.

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