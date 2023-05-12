Astronomlar gelmiş geçmiş en büyük kozmik patlamayı saptadı

BBC’nin haberine göre, astronomlar, 2020 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Zwicky Tesisi tarafından kaydedilen ve parlaklığı 3 yıldır devam eden patlamanın gelmiş geçmiş en büyük kozmik olay olduğunu belirtiyor.

Southampton Üniversitesinden Dr. Philip Wiseman, kaydedilen patlamadan kaynaklanan parlaklığın uzun sürmesi üzerine, geçen yıl ekibiyle ışığı analiz ederek patlamanın 8 milyar ışık yılı uzakta olduğunu hesapladıklarını söyledi.

Bilim literatüründe bu denli parlak ve uzun süren bir ışığa şu ana kadar rastlanmadığını vurgulayan Dr. Wiseman, bulgular karşısında “olağanüstü bir şaşkınlık” yaşadıklarını kaydetti.

“BİZE ÇOK ŞAŞIRTICI GELDİ”

Wiseman, süpernovaların birçoğunun yol açtığı parlaklığın ortadan kaybolmasının birkaç ay sürdüğünün altını çizerek, “2 yılın üzerinde bir süre parlaklığın devam etmesi bize çok şaşırtıcı geldi.” ifadesini kullandı.

Patlamanın, büyük ihtimalle kütlesi güneşten binlerce kez büyüklükteki gaz bulutlarının bir karadelik tarafından yutulmasından kaynaklandığını aktaran Dr. Wiseman, söz konusu olayın uzaya şok dalgaları yaydığını ve karadeliği çevreleyen aşırı ısınmış gaz bulutu kalıntılarının da halkalı bir parlaklığa yol açtığını söyledi.

Wiseman, “Bu olaylar, son derece nadir olmasına rağmen, galaksilerin merkezlerinin zaman içinde nasıl değiştiğinin kilit süreçleri olacak kadar enerji üretebiliyor.” ifadesini kullandı.

Ekibinin patlamayla ilgili daha detaylı bilgiler elde etmek için çalıştığını vurgulayan Wiseman, gelecek yıllarda devreye girecek gelişmiş teleskop sistemleriyle buna benzer olayların tespitinin daha kolay olacağını umut ettiğini söyledi.

BBC’ye konuşan İngiliz Kraliyet Gökbilim Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Robert Massey, bu ölçekteki bir olaya daha önce rastlanmadığını belirtti.

Dr. Massey, uzayda yaşanmış benzer büyüklükteki patlamaların tespiti için araştırmaların başlayacağını dile getirerek, “Evrende buna benzer tek olay bu olsaydı şaşardım.” dedi.

Araştırmanın sonuçları, İngiliz Kraliyet Gökbilim Derneği yayını “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” dergisinde yayımlandı. (AA)