Bilim insanları onay verdi: İnsanlar Mars’ta yaşayabilir

İnsanlığın Dünya'dan sonraki yeni evi belli oldu. 2000 yılda bir kimyagerin çözemeyeceği sorunu yapay zekâ botu ile çözdüler. Bilim insanları Mars'taki bir kaya örneğinin oksijen içerdiğini ortaya çıkardıktan sonra insanların 'Kızıl Gezegen'de yaşayabileceğini iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

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Mars’ta koloniler kurmak, insanlığı Dünya’dan bambaşka bir gezegene götürmek… Bunlar, bazı insanlar için çılgın fikirler gibi görünse de bilim dünyası araştırmalarına son hızla devam ederek insanlık için yeni bir ev arıyor.

Yapılan yeni bir araştırmada da Mars’taki kayalardan oksijen çıkarıldıktan sonra insanlığın Kızıl Gezegen’de yaşayabileceği iddia ediliyor.

Mars’ta bir koloni kurulması uzun zamandır sadece bilim kurgu filmlerini konusu değil, aynı zamanda bilim dünyası da araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Ancak Kızıl Gezegen’deki oksijen eksikliği, bu kurgunun gerçek hayatta hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini gösteriyordu. Oksijenin Dünya’dan getirilmesi ve burada üretmeye çalışmak pek mümkün değildi. Artık bilim insanları bu sorunu çözdüklerine inanıyor.

Yapay zekâ botu, bir kimyagerin 2000 yılını alacak karmaşık bir süreci iki ay içinde tamamladı. Yapay zekâ, beş tür Mars gök taşı kullanarak, sürekli olarak oksijen üretebilen ve Mars’ta -37C sıcaklığa dayanabilen bir çalışma modeli oluşturmayı başardı.

Araştırmayı gerçekleştiren ekipten Prof. Luo Yi, “Yapay zekâ kimyacısı, disiplinler arası iş birliğine dayanıp Mars malzemesini kullanarak yenilikçi bir şekilde OER katalizörünü sentezledi” dedi.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör Jun Jiang ise şunları söyledi: “Bu tür araştırmalar geniş ilgi görüyor. Organik/inorganik malzeme sentezi ve keşfinde hızlı bir gelişme yaşanıyor. Gelecekte insanlar bir yapay zekâ kimyagerinin yardımıyla Mars’ta bir oksijen fabrikası kurabilirler. Bu çığır açan teknoloji bizi Mars’ta yaşama hayalimize bir adım daha yaklaştırıyor.”

Araştırma, insanlığın Mars’ta yaşaması adına umut veriyor.

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