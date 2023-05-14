Ekşi Sözlük’e erişim engeli

Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha geldi. Seçim öncesi gelen engel kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.

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Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarihli kararıyla erişime engellenmişti.

Yapılan itirazlara rağmen açılmayan platform bu kez siteyi ‘eksisozluk2023.com' olarak yeni bir alan adına taşımıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Seçime bir gün kala İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Ekşi Sözlük’e bir kez daha erişim engeli geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Ekşi Sözlük (eksisozluk2023.com), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi” ifadeleri kullanıldı.