Facebook ve Instagram’dan meme ucu kararı: Yasak kalkacak

Meta bünyesinde faaliyetlerine devam eden sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da uygulanan "meme ucu yasağı" tarihe karışıyor.

Sozcu.com.tr

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Bünyesinde Facebook ve Instagram’ı barındıran ABD merkezli teknoloji şirketi Meta’dan yeni bir karar geldi.

Meta danışma kurulu, Facebook ve Instagram’da kadınlara uygulanan “meme ucu yasağının” rafa kaldırılması talebinde bulundu. Yapılan açıklamada bu yasağın kadın ve trans bireylerin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

17 Ocak tarihli kurulda akademisyenler, siyasetçiler ve gazeteciler yer alırken belli standartlar getirilmesi gerektiğine yönelik sonuç çıktı.

Aralarında Rihanna, Miley Cyrus ve Lena Dunham’ın da olduğu çok sayıda ünlü isim Facebook ve Instagram’da uygulanan yasağa tepki göstermişti.

Meta yönetimi danışma kurulunun kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyururken, bir sözcüden açıklama geldi. Meta sözcüsü, “Biz sürekli platformlarımızın herkes için daha güvenli olması için kurallarımızı değiştiriyoruz. LGBTQ+ topluluğu için daha fazlasının yapılması gerektiğini biliyoruz” dedi. Fakat yapılan açıklamada böyle bir değişikliğin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir yorum yer almadı.

Meta’nın danışma kurulunun kararına yanıt vermesi için 60 gün süresi var.

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