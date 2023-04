Telefon ekranını kaydırarak yılda ortalama 4,8 kilometrelik içerik tüketiyoruz

Araştırmacılar, telefon kullanım alışkanlıklarını odaklarına aldılar, günde ne kadar içerik tüketildiğine, telefon kullanımının etkilerine dikkat çektiler.

Teknoloji gelişirken özellikle akıllı telefonlara bağımlılık da her geçen gün daha da artıyor. Araştırmacılar da bu bağımlılığın sonuçlarına ve etkilerine odaklanırken elde ettikleri ilginç sonuçları paylaşıyor.

Her an yanımızdan ayırmadığımız hatta bir an olsun elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar, zamanla çeşitli sorunları da beraberinde getirmeye başladı: Ekran kaydırmaktan ellere giren kramplar, duruş bozuklukları, çeşitli göz sorunları ve maruz kalınan içerikler…

Yeni bir araştırmaya göre; akıllı telefon kullanıcıları her yıl ekranlarını 4,8 kilometre kaydırıyor ve dörtte birinden fazlası da el kramplarından muzdarip.

Ayrıca araştırmalar, yaklaşık on kişiden birinin günde beş saatten fazla telefona baktığını ve dörtte birinin günde en az üç saatini ekrana bakarak geçirdiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, cihazlarını ne kadar süreyle kullandıklarını öğrenmek için 2 bin kişiyle anket yaptı ve ortalama bir kişinin her gün 13,2 metreye eş değer kaydırma yaptığı görüldü.

EL KRAMPLARI, BAŞ AĞRISI, GÖZ SORUNLARI…

Ortalama bir telefon kullanıcısı, ekranını her yıl 4,8 kilometre kaydırarak içerik tüketiyor. Araştırma, bu kaydırmanın pek çok kişiye zarar verdiğini de ortaya çıkardı. Neredeyse beş kişiden biri, el ve bileklerinde kramplar yaşadığını söyledi.

Ancak, telefon kullanımından kaynaklanan en yaygın şikayet, araştırmaya katılanların yüzde 22’sinin yaşadığını söylediği göz yorgunluğu oldu. Yüzde 16’sı ayrıca baş ağrısı veya gözlerde kuruma sorunu yaşadıklarını da söyledi.

Araştırmalar ayrıca; telefon kullanımı nedeniyle insanların üçte birinin akıl sağlığının zarar gördüğünü de söylüyor. Telefonlarını günde bir saatten fazla kullanan gençlerin, en yaygın şikayetleri arasında kaygı ve düşük özsaygı sorunları yaşadıklarını belirtiyor. Ve beş kişiden biri de telefon kullanımının üretkenliğini azalttığını veya uykularını böldüğünü söyledi.

DAHA BASİT BİR TELEFON ÖNERDİLER

Uzmanlar, telefon kullanımını azaltmak isteyenlere daha az özellikli temel düzeyde bir telefon kullanmalarını tavsiye ediyor.

Araştırmacılardan Ray Ali de şunları söyledi: “Daha az işleve sahip bir cep telefonuna geçerek, zamanı internette gezinmek veya sosyal medyayı takip etmek için harcama durumunuz kalmıyor. Ya da cep telefonunuzun ayarlarından da ekran başında kalma alışkanlıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Burada, cihazınızda en çok nerede zaman harcadığınızın ve kullanımınızı nerede azaltmanız gerektiğinin tam bir özetini görebilirsiniz.”

